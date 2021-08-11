Более 13 тыс человек записались в московский корпус наблюдателей на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Общественная палата Москвы продолжает обучение наблюдателей за предстоящими выборами. В московский корпус наблюдателей записались более 13 тысяч человек. Об этом сообщает официальный сайт Общественной палаты Москвы.

Все будущие наблюдатели в обязательном порядке пройдут два этапа обучения, по итогам которого предусмотрено тестирование. В 2021 году образовательная программа состоит из двух разделов: дистанционного и очного. Сейчас очное обучение прошли уже 5,2 тысячи человек, а дистанционный курс – 7,5 тысячи.

Отмечается, что 40% наблюдателей уже имеют опыт работы на избирательных участках, но большая часть в составе корпуса – новички.

Ранее москвичам рассказали, как зарегистрироваться на электронное голосование. Совершить регистрацию можно с помощью мобильных приложений "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", а также на сайте mos.ru.

Принять участие в голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане РФ, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru.

