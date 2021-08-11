Члены УИК по дистанционному электронному голосованию в Москве получат допвыплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Члены участковой избирательной комиссии (УИК) по дистанционному электронному голосованию в Москве получат дополнительные выплаты за работу по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы восьмого созыва, сообщает Агентство "Москва".

Такое решение было принято в ходе заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. В постановлении говорится, что размер дополнительной оплаты за час работы в будние дни с 06:00 до 22:00 для председателя УИК составит 65 рублей. Заместитель и секретарь получат по 58 рублей. Остальным членам комиссии за час работы будут платить 46 рублей.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что постановление включает в себя еще одно изменение.

"Это изменение касается изменения предельного размера ведомственного коэффициента для председателей, работающих в комиссиях не на постоянной основе", – заявил Булаев.

Постановлением предлагается увеличить этот коэффициент с 1,5 до 2. Заместитель председателя ЦИК пояснил, что с этой целью комиссия планирует выделить дополнительное финансирование.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Регистрация на дистанционное электронное голосование в Москве открылась 2 августа. Пройти ее жители столицы могут с помощью мобильных приложений "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", а также на сайте mos.ru.