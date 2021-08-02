Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Открылась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму, которое состоится в Москве с 17 по 19 сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Принять участие в нем смогут россияне от 18 лет, зарегистрированные в столице и обладающие активным избирательным правом.
Подать заявление можно до 23:59 13 сентября. Для этого надо иметь полную учетную запись на mos.ru и перейти по ссылке.
Тем гражданам, у кого в личном кабинете указаны актуальные и проверенные данные, заполнять ничего не надо – поля заполнятся автоматически. Чтобы подтвердить личность пользователя и его желание зарегистрироваться в качестве электронного избирателя, подача заявления подтверждается кодом из СМС.
После подтверждения заявление отправляется в ЦИК России на проверку. Когда она завершится, пользователю придет уведомление в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте. Если в регистрации откажут, в уведомлениях укажут причину.
Пользователи, подавшие заявление, получат уведомление с финальным статусом регистрации в качестве электронного избирателя. Москвичей, зарегистрированных на участие в электронном голосовании, исключат из списков для голосования на участках.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.
Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: