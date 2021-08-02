Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Открылась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму, которое состоится в Москве с 17 по 19 сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Принять участие в нем смогут россияне от 18 лет, зарегистрированные в столице и обладающие активным избирательным правом.

Подать заявление можно до 23:59 13 сентября. Для этого надо иметь полную учетную запись на mos.ru и перейти по ссылке.

Тем гражданам, у кого в личном кабинете указаны актуальные и проверенные данные, заполнять ничего не надо – поля заполнятся автоматически. Чтобы подтвердить личность пользователя и его желание зарегистрироваться в качестве электронного избирателя, подача заявления подтверждается кодом из СМС.

После подтверждения заявление отправляется в ЦИК России на проверку. Когда она завершится, пользователю придет уведомление в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте. Если в регистрации откажут, в уведомлениях укажут причину.

Пользователи, подавшие заявление, получат уведомление с финальным статусом регистрации в качестве электронного избирателя. Москвичей, зарегистрированных на участие в электронном голосовании, исключат из списков для голосования на участках.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

