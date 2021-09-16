МИД РФ продублировал демарш США из-за вмешательства в выборы в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МИД РФ продублировал протест против вмешательства Соединенных Штатов в парламентские выборы в России. Демарш был отправлен в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Департамента информации и печати Совета Федерации Олега Гаврилова.

"Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции", – сказал политик.

Он подчеркнул, что переданные американским ведомствам сведения конкретны, в отличие от "потока ничем не подкрепленных претензий" в адрес Москвы из-за якобы вмешательства в выборы в США.

10 сентября посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был вызван в МИД РФ, где ему было заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России. Дипломату сообщили, что у российских властей есть неопровержимые доказательства нарушений законодательства страны американскими цифровыми гигантами в контексте готовящихся выборов.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

