Цифровой паспорт ребенка стал доступен всем детским поликлиникам столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Цифровой паспорт ребенка запустили в рамках единой цифровой платформы столичного здравоохранения. Теперь новый сервис доступен врачам всех детских поликлиник города, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Он позволяет получить удобный свод всей важной информации о ребенке: как медицинского, так и немедицинского характера. Например, врач может сразу увидеть группу здоровья ребенка, группу крови, наличие льгот, хронических заболеваний и наблюдения по ним у других специалистов. При этом раньше вся эта информация хранилась разрозненно, в бумажной карте и в различных разделах электронной медкарты, и врачам приходилось довольно долго ее искать", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Вице-мэр отметила, что в сервисе содержатся самые актуальные данные, что позволяет врачу быстрее принимать решения о дальнейшем лечении. Информация автоматически подгружается из медицинских документов в режиме онлайн.

Благодаря интеграции систем МЭШ и "ЕМИАС.ИНФО" медики могут видеть информацию, какую школу или детский сад посещает ребенок, а также контакты его представителей для оперативной связи.

Новый инструмент обеспечивает медицинских работников быстрым и удобным доступом к информации о здоровье пациентов и повышает качество оказания медицинской помощи детям.

Например, актуальная информация о социальном статусе позволяет определить меры дополнительной социальной поддержки, а также запланировать диспансеризацию детей в трудной жизненной ситуации.

Ранее Ракова рассказала, что москвичи теперь могут с помощью специального чат-бота внести данные о личном анамнезе. Это также позволит терапевтам сократить время на сбор информации о здоровье пациента, скорректировать лечение, оценить риски и поставить более точный диагноз.

Заммэра напомнила, что чат-бот стал доступен в феврале, но тогда жители столицы могли через него передать врачу только сведения о своем самочувствии перед приемом. Она также уточнила, что если данные были внесены врачом ранее, то чат-бот не станет собирать анамнез повторно.