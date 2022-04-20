Москвичей предупредили о порывистом ветре в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра в среду, 20 апреля. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте учреждения.

Новое предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду будет действовать в столице и Подмосковье с 9:00 до 21:00 среды, 20 апреля. Как уточняется, 21 апреля оповещения о погоде не требуется.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в воскресенье, 24 апреля, в Москве не ожидается резкого всплеска тепла. Она рассказала, что на Пасху установится облачная погода с прояснениями. По ее словам, ночью температура воздуха прогреется до +3…+8 градусов и до +9…+12 градусов – днем.