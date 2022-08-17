Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для участников "Московского долголетия" открылась программа по садоводству. Мастер-классы будут проводить бесплатно для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет каждую неделю по пятницам, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Занятия будут состоять как из теории, так и из практики. Представителям старшего поколения расскажут о главных понятиях садоводства, комнатного растениеводства, основах биологии, ботаники, экотрендами и влиянии экологических факторов на флору и человека.

У участников программы также появится возможность посадить и пересадить комнатные растения, познакомиться с черенкованием и созданием ландшафтной композиции. Кроме того, эксперты расскажут, как экономить природные и бытовые ресурсы.

Занятия будут организованы с 12:00 до 14:00 по адресу проспект Мира, дом 119, строение 29. Предварительно необходимо оформить запись по телефону территориального центра соцобслуживания своего района.

Ранее сообщалось, что в сентябре "Московское долголетие" открывает новый сезон. На этот раз акцент сделают на образовательной части.

Отмечалось, что участники проекта смогут повысить уровень цифровой, финансовой и правовой грамотности. Из-за популярности этих курсов количество групп увеличат.

