Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Для участников "Московского долголетия" открылась программа по садоводству. Мастер-классы будут проводить бесплатно для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет каждую неделю по пятницам, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Занятия будут состоять как из теории, так и из практики. Представителям старшего поколения расскажут о главных понятиях садоводства, комнатного растениеводства, основах биологии, ботаники, экотрендами и влиянии экологических факторов на флору и человека.
У участников программы также появится возможность посадить и пересадить комнатные растения, познакомиться с черенкованием и созданием ландшафтной композиции. Кроме того, эксперты расскажут, как экономить природные и бытовые ресурсы.
Занятия будут организованы с 12:00 до 14:00 по адресу проспект Мира, дом 119, строение 29. Предварительно необходимо оформить запись по телефону территориального центра соцобслуживания своего района.
Ранее сообщалось, что в сентябре "Московское долголетие" открывает новый сезон. На этот раз акцент сделают на образовательной части.
Отмечалось, что участники проекта смогут повысить уровень цифровой, финансовой и правовой грамотности. Из-за популярности этих курсов количество групп увеличат.
В Москве откроют еще 19 центров "Московского долголетия"
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