"Это наш город": в сентябре "Московское долголетие" открывает новый сезон

В сентябре "Московское долголетие" открывает новый сезон. На этот раз акцент сделают на образовательной части. Участники проекта смогут повысить уровень цифровой, финансовой и правовой грамотности. Из-за популярности этих курсов количество групп увеличат.

Помимо новых лекций и семинаров в рамках проекта организуют творческие кружки и развлекательные мероприятия. Так, до конца сентября продлится фестиваль талантов. В его программе – вокальные и танцевальные конкурсы. Гала-концерт, где можно будет увидеть лучшие выступления конкурсантов, запланирован на октябрь.