В Роскачестве рассказали о правилах торговли сахарной ватой и квасом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалисты Роскачества рассказали о требованиях к продаже сахарной ваты и бочкового кваса. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Отмечается, что аппараты по изготовлению сахарной ваты являются нестационарными торговыми объектами, которые регламентированы санитарными правилами. Продавцу необходимо строго соблюдать правила личной гигиены. Также он должен иметь фирменный нагрудный знак организации с ее адресом и наименованием.
"Главное – соблюдение гигиенических норм продавцом и своевременный уход за аппаратом", –говорится в сообщении.
Также в Роскачестве рассказали о правилах очистки бочек для кваса. Как отмечается, они предусматривают ополаскивание емкости, обработку ее паром и специальными моющими средствами. После этого на крышке бочки ставится пломба, которая гарантирует чистоту кваса.
Специалисты подчеркнули, что теплоизоляция не допускает изменения температуры в бочке более чем на 2–3 градуса, поэтому напиток не испортится.
Ранее стало известно, как выбрать квас в магазине. При покупке напитка обязательно обращайте внимание на бутылку. Она должна быть затемненной. Так воздействие солнечных лучей на продукт будет меньше. Если на этикетке вы увидели регулятор кислотности, значит квас сделан по упрощенной технологии, то есть он не такой полезный. В составе не должно быть подсластителей.
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