Свыше 3 тыс москвичей старшего возраста воспользовались автобусами "Маршрута к долголетию"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы
Автобусами проекта "Маршрут к долголетию" за два месяца воспользовались более трех тысяч посетителей центров московского долголетия, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"На сегодняшний день в городе работают 52 центра – клубных пространства, где москвичи старшего возраста посещают любимые занятия и общаются с единомышленниками – бесплатно и вне зависимости от места их проживания. И теперь это стало делать намного проще: проект "Маршрут к долголетию", который мы запустили пару месяцев назад, связал центры московского долголетия с теми районами столицы, где их пока нет", – рассказала руководитель проекта "Центры московского долголетия" Елена Громова.
Она подчеркнула, что еще один автобус планируется запустить в ближайшие дни. Руководитель проекта отметила популярность бесплатных автобусов среди москвичей пожилого возраста, особенно, в Троицком и Новомосковском округах.
Как уточнила руководитель центра московского долголетия "Московский" Лидия Абашина такие поездки совершаются несколько раз в неделю. "После каждой наши активисты делятся впечатлениями, идеями и рассказами о новых знакомствах. Я вижу, как сплотились наши лидеры и их клубы, с каким оживлением они обсуждают будущие и уже прошедшие поездки и встречи", – добавила она.
Отмечается, что каждую неделю составляется расписание маршрутов, автобусы курсируют без выходных в соответствии с графиком работы центров. Заявку на поездку можно оставить в ближайшем центре, а также по номеру 8 495 870-44-44.
Ранее сообщалось, что для участников "Московского долголетия" открылась программа по садоводству. Мастер-классы будут проводить бесплатно для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет каждую неделю по пятницам.
Занятия будут состоять как из теории, так и из практики. Представителям старшего поколения расскажут о главных понятиях садоводства, комнатного растениеводства, основах биологии, ботаники, экотрендами и влиянии экологических факторов на флору и человека.
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