В Москве выбрали победительницу конкурса "Серебряная королева"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В центрах московского долголетия состоялся финал конкурса красоты "Серебряная королева", на победу в котором претендовали москвички старше 55 лет, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Победительницей стала активистка центра московского долголетия "Марьино" Ольга Губаева. Всего на конкурс было подано 500 заявок. В финал прошли участницы, которые победили в районных и окружных этапах конкурса.

Такой конкурс красоты в столице проходил впервые. Его финал состоялся в центре московского долголетия "Печатники". 11 участниц показали танец-дефиле, творческие номера, а также приняли участие в интеллектуальном состязании. В состав экспертной комиссии вошли профессионалы из мира моды и красоты. Для зрителей также были организованы концерт и мастер-классы.

Проголосовать за участниц можно было в телеграм-канале проекта. Приз зрительских симпатий получила участница от центра московского долголетия "Пресненский" Сара Вахит.

Ранее сообщалось, что в сентябре "Московское долголетие" открыло новый сезон. На этот раз акцент сделали на образовательной части.

Отмечалось, что участники проекта смогут повысить уровень цифровой, финансовой и правовой грамотности. Из-за популярности этих курсов количество групп увеличат.



В Москве откроют еще 19 центров "Московского долголетия"

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