Собянин поздравил москвичей с Днем старшего поколения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил жителей столицы старшего поколения, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Дорогие мои! От всей души поздравляю вас с Днем старшего поколения. Вы наша гордость и радость, крепкий тыл и мудрый совет. И пусть в эти осенние дни за окном часто идет дождь – нам с вами всегда тепло и уютно", – написал градоначальник.

Собянин выразил благодарность пожилым людям за гостеприимство и готовность помочь в любой момент, а также заявил, что современники и молодое поколение берут пример со старших родственников.

"Пусть ваша жизнь, дорогие мои, будет наполнена светом и добром. Пусть всегда рядом будут любящие и заботливые близкие люди", – пожелал мэр.

Международный день пожилых людей начали отмечать в России с 1992 года. Непосредственно в Москве праздник получил название День старшего поколения.

Ранее стало известно, что Российские железные дороги (РЖД) предоставят пассажирам в возрасте 60 лет и старше скидки на билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования в связи со Всемирным днем пожилого человека.

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