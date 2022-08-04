Собянин посетил реконструированный Центр московского долголетия "Орехово"

14:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин посетил Центр московского долголетия "Орехово", в здании которого в июне завершился капитальный ремонт.
По его словам, ранее власти города решили на месте бывших центров социального обслуживания, которые в основном перешли в МФЦ и работают в онлайн-режиме, создать клубные центры "Московского долголетия", поскольку первым здания уже не нужны. Он уточнил, они появляются на месте тех центров соцзащиты, которые в основном занимались раздачей пособий.
"Честно говоря, не ожидали такого отношения и такой душевной атмосферы, которые удалось создать. Мы буквально считанные центры создали, посмотрели, как они работают. За три года с 5–7 центров выросли уже до 50. До конца года будет уже 70. Мы видим, что в этом году их посетят уже около полумиллиона москвичей", – сказал мэр.
Собянин напомнил, что проект "Московское долголетие" работает в большом количестве учреждений: школах, социальных и спортивных центрах, в коммерческих организациях, в парках.
В настоящее время в городе работает 52 центра, которые с января по июль текущего года посетили порядка 280 тысяч человек. До конца года в разных районах столицы будет действовать уже 71 центр.
Центр "Орехово" занимает двухэтажное здание на улице Шипиловской. Здесь обустроили зону для встречи посетителей, многофункциональный актовый зал, спортивный и тренажерный залы, шумную и тихую гостиные, медиагостиную, творческие мастерские и кулинарную студию.
Сегодня в центре "Орехово" действует 25 клубов, постоянными участниками которых являются более 540 человек. С 1 июня 2022 года центр посетили свыше трех тысяч человек.
С началом нового учебного года стартует осенне-зимний сезон "Московского долголетия". В городе запустят новые образовательные занятия в сфере финансовой, компьютерной и правовой грамотности. Также запустят занятия по поддержанию ментального здоровья в партнерстве с Московской службой психологической помощи и психологическими факультетами столичных вузов.
Вернутся занятия по зимним направлениям активностей – "Лыжи" и "Коньки". Планируется, что осенью 2022 года откроются группы для записи на занятия в парках культуры и отдыха Москвы. Также начнет работу вокально-инструментальный ансамбль "Московское долголетие".
Ранее в столице стартовал творческий фестиваль "Московского долголетия", в ходе которого горожанам старшего возраста предложили проявить себя в творческих конкурсах. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в проекте "Московское долголетие" творчеством занимаются свыше 33 тысяч человек.
Собянин посетил реконструированный Центр московского долголетия "Орехово"
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