"Доктор 24. Темы недели": как снизить уровень стресса в большом городе

Жители большого города всегда жили в стрессе: заторы, метро, много людей, звука, света. Но в этом году стресс у многих усилился из-за происходящих мировых событий. Как адаптироваться стрессу в большом городе и пережить его без проблем для здоровья? Что такое эмоциональное выгорание и панические атаки? Кому они особенно грозят? Как повысить в организме уровень гормонов счастья и не упасть в серотониновую пропасть? Чем можно заедать стресс без вреда для здоровья? И какие продукты-антидепрессанты нужно добавить в рацион абсолютно всем?

Обо всем этом – в программе "Доктор 24. Темы недели".

