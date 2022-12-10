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Новости

10 декабря, 20:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": как снизить уровень стресса в большом городе

"Доктор 24. Темы недели": как снизить уровень стресса в большом городе

В Москве отмечен рост числа заболевших гриппом

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"Актуальный репортаж": как сейчас живут "мишленовские" рестораны столицы

Жители большого города всегда жили в стрессе: заторы, метро, много людей, звука, света. Но в этом году стресс у многих усилился из-за происходящих мировых событий. Как адаптироваться стрессу в большом городе и пережить его без проблем для здоровья? Что такое эмоциональное выгорание и панические атаки? Кому они особенно грозят? Как повысить в организме уровень гормонов счастья и не упасть в серотониновую пропасть? Чем можно заедать стресс без вреда для здоровья? И какие продукты-антидепрессанты нужно добавить в рацион абсолютно всем?

Обо всем этом – в программе "Доктор 24. Темы недели".

Программа: Доктор 24. Темы недели
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