Родителей московских школьников пригласили сдать пробный ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Родителей выпускников 11-х классов пригласили 26 ноября написать пробный ЕГЭ в формате контрольной работы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя руководителя департамента Наталии Киселевой, пробный ЕГЭ в виде контрольной работы поможет ученикам не только оценить свои силы и возможности, но и узнать, как именно будет осуществляться процедура экзамена.

Родители же, отметила она, смогут ознакомиться с предстоящими экзаменами. Киселева считает, что благодаря совместной сдаче пробного ЕГЭ они поддержат своих детей в период подготовки.

Для родителей мероприятие организуют в Центре независимой диагностики Московского центра качества образования. Им предложат пройти все этапы процедуры: от посещения школы до получения результатов за экзамен.

Первую контрольную предложили написать уже 26 ноября. Профильную математику запланировали на 3 декабря, базовую – на 20 декабря. Свои силы в английском языке, информатике и ИКТ можно попробовать 4 февраля 2023 года.

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