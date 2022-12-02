Преемник Krispy Kreme поменяет ассортимент пончиков

Фото: TACC/Emma Howells/Nasa/Zuma

Преемник сети кафе Krispy Kreme может изменить свой ассортимент, сообщил ТАСС глава координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.

"Там будут пончики. Про ассортимент – я думаю, он будет другой, потому что Krispy Kreme в данном случае ограничивал человека, купившего франшизу, своим ассортиментом. Сейчас он его не сдерживает, там есть, что улучшать", – пояснил эксперт.

Он напомнил, что сетью занимается Аркадий Новиков, который является достаточно опытным ресторатором и сможет немного адаптировать продукт под рынок РФ.

По словам Миронова, количество открытых вновь кафе зависит от того, насколько владельцам сети получится договориться с арендодателями. Однако основная часть поставщиков сети, как уточнил эксперт, останется прежней, а под новую сеть адаптируют оборудование и переучат работников.

В конце ноября стало известно, что вместо кондитерских Krispy Kreme в Москве откроются другие кафе с пончиками. Новые заведения перезапустил ресторатор Аркадий Новиков.

Сообщалось, что бизнесмену принадлежала франшиза от Krispy Kreme, однако американская компания весной 2022 года расторгла договор и остановила поставки.



Московский ресторатор запустил сеть пончиковых вместо Krispy Kreme

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