Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Производитель мороженого марки Baskin Robbins планирует провести ребрендинг. Об этом сообщает газета Коммерсант".

По данным издания, АО "БРПИ" подало в Роспатент в октябре – ноябре заявки на регистрацию товарных знаков BRandICE. Надпись для мороженого и кафе выполнена в сине-розовой гамме.

Источники газеты выразили мнение, что регистрация марки может быть связана с утратой прав на использование бренда.

Ранее сообщалось, что игра World of Tanks сменила название на "Мир танков". Кроме того, название поменяли и World of Warships и World of Tanks: Blitz на "Мир кораблей" и Tanks Blitz соответственно. Изменения коснулись и сайтов всех видеоигр.



