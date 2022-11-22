Московским школьникам предложили потренироваться перед сдачей ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичным ученикам выпускных классов предложили поучаствовать в контрольных работах в формате ЕГЭ. Их проведут в пунктах организации экзаменов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Контрольные будут в точности такими же, как и реальный экзамен. Инициатива поможет школьникам попробовать свои силы и оценить возможности.

"Ребятам предложат в дополнение к урокам специальные практикумы, где вместе с педагогами они будут повторять все разделы школьной программы и разбирать задания ЕГЭ по выбранным предметам", – отметила заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева.

По ее словам, пробный экзамен будет проходить в группах основного и продвинутого уровня. Команды составят из ребят примерно одного уровня знаний, что поможет учителям настроить программу в более эффективном формате.

Первую контрольную школьникам предложили написать уже 26 ноября. Профильную математику запланировали на 3 декабря, базовую – на 20 декабря. Свои силы в английском языке, информатике и ИКТ можно попробовать 4 февраля следующего года. Остальные дисциплины будут проводиться в образовательных учреждениях.

Ранее Сергей Собянин продлил проект "Московский предуниверситарий". В рамках программы реализуется обучение школьников 8–11-х классов по дисциплинам основного общего и среднего общего образования в главных университетах столицы.

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