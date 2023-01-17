"Мой район. Навигатор": в Москве потеплеет до 5 градусов в ночь на 19 января

В ночь на 19 января в Москве потеплеет до 5 градусов. Как уточнили в Гидрометцентре, это на 25 градусов выше, чем было в Рождество. Возможно, столицу ожидает новый температурный рекорд.

Научный руководитель ведомства Роман Вильфанд рассказал, что всю неделю показатели будут выше нормы – днем от 0 до 3 градусов. Теплый воздух прибыл в Москву с средиземного побережья Африки. При этом всю неделю в городе будет ненастно. Например, порывы ветра будут до 18 метров в секунду.

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