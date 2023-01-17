17 января, 20:00Общество
"Мой район. Навигатор": в Москве потеплеет до 5 градусов в ночь на 19 января
В ночь на 19 января в Москве потеплеет до 5 градусов. Как уточнили в Гидрометцентре, это на 25 градусов выше, чем было в Рождество. Возможно, столицу ожидает новый температурный рекорд.
Научный руководитель ведомства Роман Вильфанд рассказал, что всю неделю показатели будут выше нормы – днем от 0 до 3 градусов. Теплый воздух прибыл в Москву с средиземного побережья Африки. При этом всю неделю в городе будет ненастно. Например, порывы ветра будут до 18 метров в секунду.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор