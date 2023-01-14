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14 января, 18:15

Город

"Мой район. Навигатор": в парк "Музеон" открылась выставка ледяных скульптур

"Мой район. Навигатор": в парк "Музеон" открылась выставка ледяных скульптур

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Озеро Байкал, гейзеры Камчатки и храм Василия Блаженного в одном месте. Парк "Музеон" обновил свою выставку скульптур. Теперь на аллеях можно увидеть разноцветные ледовые монументы. Все они объединены одной темой – "Достояние России". Поэтому из льда высекли скульптуры самых значимых для истории и культуры людей: Александра Пушкина, Михаила Ломоносова, Петра Первого, Юрия Гагарина.

В парке также есть ледяная Красная площадь и Большой театр. Прогулявшись по выставке, можно отправиться в замок чудес – это главная достопримечательность фестиваля "Снег и лед". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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