Флорист рассказала, как спасти новогоднюю ель от осыпания

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Спасти живую новогоднюю ель от осыпания можно, регулярно увлажняя воздух в помещении. Об этом в беседе с Ura.ru сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

После покупке дерева флорист посоветовала не заносить его в помещение. Это может привести к сильному стрессу для дерева. Первым делом ель необходимо поместить в прохладное место, например, на балкон.

Затем Сафронова рекомендовала сделать на елке срез и поставить дерево в воду.

"Это необходимо, чтобы те сосуды, по которым вода поступает к дереву, были свободными. Так как, пока елка была на базаре, лежала, у нее образовалась в срезе воздушная пробка", – сообщила она.

Лучшим местом для ели станет пространство вдали от обогревателей и батарей. Нагревающие воздух приборы способствуют его высыханию, что может нанести вред дереву. Увлажнить воздух рядом с елью можно с помощью пульверизатора с водой.

Ранее врачи рассказали о влиянии живой ели на здоровье и психику человека. Установка дерева в квартире не понесет негативного воздействия на организм человека, за исключением наличия аллергических реакций. Эфирные масла ели способны оказать расслабляющий эффект при усталости и стрессе.



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