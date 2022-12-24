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"Мой район. Навигатор": на Новорязанской улице представили фудкорт в депо

"Мой район. Навигатор": на Новорязанской улице представили фудкорт в депо

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Второй троллейбусный парк приглашает на обед! На Новорязанской улице завершился большой проект по восстановлению здания депо и теперь на его месте – фудкорт. Он уже принимает гостей.

Трамвайное депо имени Баумана построили в начале 20 века. Затем там располагался второй троллейбусный парк. Специалисты отреставрировали историческую постройку – все шесть корпусов. Восстановили кирпичную кладку, привели в порядок кровлю. Теперь там целый гастроквартал.

После посещения фудкорта можно прогуляться по историческим улицам Москвы. Интересные места – в пешей доступности. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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