"Мой район. Навигатор": на Новорязанской улице представили фудкорт в депо

Второй троллейбусный парк приглашает на обед! На Новорязанской улице завершился большой проект по восстановлению здания депо и теперь на его месте – фудкорт. Он уже принимает гостей.

Трамвайное депо имени Баумана построили в начале 20 века. Затем там располагался второй троллейбусный парк. Специалисты отреставрировали историческую постройку – все шесть корпусов. Восстановили кирпичную кладку, привели в порядок кровлю. Теперь там целый гастроквартал.

После посещения фудкорта можно прогуляться по историческим улицам Москвы. Интересные места – в пешей доступности. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".