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"Сделано в Москве": библиотека имени Ленина

"Сделано в Москве": библиотека имени Ленина

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Российская государственная библиотека, или знаменитая "Ленинка", гордость СССР. Она является самой большой библиотекой в континентальной Европе.

Какими ноу-хау могла похвастаться библиотека имени Ленина еще в советское время? Как работала пневмопочта и почему ей пользуются до сих пор? Как библиотеки помогали ликвидировать безграмотность в Союзе? И как лозунги помогали людям учиться читать и писать? Об этом – в передаче "Сделано в Москве".
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