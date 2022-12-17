"Сделано в Москве": библиотека имени Ленина

Российская государственная библиотека, или знаменитая "Ленинка", гордость СССР. Она является самой большой библиотекой в континентальной Европе.

Какими ноу-хау могла похвастаться библиотека имени Ленина еще в советское время? Как работала пневмопочта и почему ей пользуются до сих пор? Как библиотеки помогали ликвидировать безграмотность в Союзе? И как лозунги помогали людям учиться читать и писать? Об этом – в передаче "Сделано в Москве".

