"Специальный репортаж": запрет на аборт

В России ежегодно 800 подростков до 14 лет делают аборт. Тех, кто решился на эту процедуру в возрасте до 19 – уже 110 тысяч человек. Сейчас девочки после 15 лет могут самостоятельно, не спрашивая взрослых, принять решение: оставлять ребенка или нет. Но, возможно, скоро ситуация изменится.

Минздрав изучает инициативу запрета подростковых абортов, без согласия родителей.

Автор Виктория Крюкова встретилась с несовершеннолетними и многодетными мамами, врачами и юристами. Все они назвали проект неоднозначным. Подробнее – в программе "Специальный репортаж".