"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о памятнике Юрию Гагарину

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Памятник Юрию Гагарину считается одним из самых дорогих в городе. Дело в том, что памятник и космические корабли сделаны из одного и того же материала – титана, который считается сверхпрочным металлом. Он в четыре раза тверже железа, в двенадцать раз – алюминия.

Установлен памятник на Ленинском проспекте неслучайно. По этой дороге космонавт въехал в Москву, чтобы доложить ЦК КПСС об итогах полета. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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