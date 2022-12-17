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Общество

"The City. Едим": "Кухня на районе. Сокольники"

"The City. Едим": "Кухня на районе. Сокольники"

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"The City. Едим": "Кухня на районе. Преображенская площадь"

В каждом районе Москвы есть небольшие не раскрученные ресторанчики, которые обожают местные. Туда можно зайти после работы, например, или встретиться с приятелем. Но есть такие, куда можно поехать даже через всю Москву. Мы нашли такие места сразу в нескольких районах. На этот раз речь пойдет о ресторанах в Cокольниках.

Ведущие Саша Ильин и Полина Федосова не только заглянули в парк, но и исследовали сам район и даже заглянули в ресторан, который первым попал в 100 Best еще до того, как это стало всех интересовать. Об этом – в программе "The City. Едим".

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