"Мой район. Навигатор": телезрителям рассказали о работе почетного караула у Вечного огня

Вот уже четверть века и день, и ночь у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду стоит почетный караул. Это главный караульный пост в стране. Впервые двое часовых вышли к Вечному огню 25 лет назад – в декабре 1997 года.

У мемориальной вахты с тех пор не было ни одного выходного. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера почетную службу несут солдаты из состава Президентского полка Комендатуры Московского Кремля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.