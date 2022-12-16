Истощенного тигренка обнаружили на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке борются за жизнь тигренка-сироты. Инспекторы сообщили, что на вид животному не более полугода. Травм нет, но организм малышки сильно истощен.

Трагичная история произошла в Еврейской автономной области. Местные жители заметили двух погибающих тигрят и сообщили сотрудникам Охотнадзора. Одного из детенышей спасти не успели, а его сестренку удалось найти неподалеку.

Что случилось с матерью-тигрицей, неизвестно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.