"Мой район. Навигатор": свыше четырех тысяч декоративных конструкций украсили Москву

Москву к праздникам украсили свыше четырех тысяч декоративных конструкций. На Поклонной горе теперь появился гигантский светомузыкальный шар – самая большая подобная инсталляция в мире.

На Никитском и Тверском бульварах смонтировали красочные тоннели. Арки из гирлянд радуют пешеходов на Тверской, Пушкинской, Манежной площадях и в Камергерском переулке.

Готовы к Новому году и районные парки. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".