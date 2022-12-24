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"Мой район. Навигатор": свыше четырех тысяч декоративных конструкций украсили Москву

"Мой район. Навигатор": свыше четырех тысяч декоративных конструкций украсили Москву

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Москву к праздникам украсили свыше четырех тысяч декоративных конструкций. На Поклонной горе теперь появился гигантский светомузыкальный шар – самая большая подобная инсталляция в мире.

На Никитском и Тверском бульварах смонтировали красочные тоннели. Арки из гирлянд радуют пешеходов на Тверской, Пушкинской, Манежной площадях и в Камергерском переулке.

Готовы к Новому году и районные парки. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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