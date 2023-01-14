"Мой район. Навигатор": реконструкция зала "Дружба" в Лужниках идет полным ходом

Знаменитая "ракушка" в Лужниках полностью преобразится внутри и останется такой же узнаваемой снаружи. Реконструкция спортивного зала "Дружба" идет полным ходом. Возводили его к московской олимпиаде по примеру римской спортивной арены.

Когда-то в "Дружбе" соревновались женские волейбольные сборные, а потом зал стал универсальным. Здесь даже снимали кино – спортивную арену превратили в мюзик-холл, в котором работала героиня Ирины Муравьевой в фильме "Карнавал". Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".