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"Мой район. Навигатор": реконструкция зала "Дружба" в Лужниках идет полным ходом

"Мой район. Навигатор": реконструкция зала "Дружба" в Лужниках идет полным ходом

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Знаменитая "ракушка" в Лужниках полностью преобразится внутри и останется такой же узнаваемой снаружи. Реконструкция спортивного зала "Дружба" идет полным ходом. Возводили его к московской олимпиаде по примеру римской спортивной арены.

Когда-то в "Дружбе" соревновались женские волейбольные сборные, а потом зал стал универсальным. Здесь даже снимали кино – спортивную арену превратили в мюзик-холл, в котором работала героиня Ирины Муравьевой в фильме "Карнавал". Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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