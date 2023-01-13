Кабмин РФ обсудит установление оборотных штрафов для компаний, допускающих утечку данных

Фото: Агентство "Москва"/Дарья Мясина

Правительство РФ до 1 июля 2023 года рассмотрит вопрос о введении оборотных штрафов для компаний, допустивших утечку персональных данных клиентов. Соответствующее поручение, размещенное на сайте Кремля, дал Владимир Путин.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных", – говорится в тексте документа.

Ответственным за исполнение поручения определен председатель российского кабмина Михаил Мишустин.

Согласно поручению президента, к указанной в документе дате правительству необходимо предоставить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательную базу РФ.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что за утечку персональных данных клиентов компаниям могут грозить крупные штрафы или уголовное наказание. Он уточнил, что парламентарии занимаются разработкой законопроекта.



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