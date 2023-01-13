Mail.ru проводит проверку из-за информации об утечке данных одного из своих сервисов

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Проверка проводится после информации об утечке данных пользователей одного из сервисов Mail.ru. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Он отметил, что опубликованные данные могут быть связаны с утечкой с другого сервиса.

В сообщении Mail.ru сказано, что пользователям ничего не угрожает, поскольку в настоящее время сервис надежно защищен. Также сообщается, что специалисты начали дополнительную проверку.

Ранее компания по доставке грузов СДЭК подтвердила факт утечки информации из базы данных клиентов сервисов CDEK.Shopping и "СДЭК.Маркета". До этого в компании уже происходила подобная ситуация.

В декабре 2022 года сервис "Яндекс Еда" получил статус потерпевшего по делу об утечке данных клиентов. Утекшая в конце февраля информация содержала адреса, номера телефонов и имена клиентов, даты и время заказов. При этом логины, пароли и данные банковских карт остались в сохранности.

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