Путин поручил рассмотреть вопрос выплаты компенсаций клиентам банков, чьи деньги похитили

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Владимир Путин поручил разработать механизм выплаты банковскими организациями компенсаций россиянам, пострадавшим от краж средств мошенниками. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Ответственность за исполнение поручения президент возложил на премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий", – следует из текста документа.

До 1 июля 2023 года Путину должны представить предложения по данному поручению.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники стали использовать новый способ для кражи средств россиян. Под предлогом выигрыша ювелирного украшения из золота с пользователей требовали оплатить комиссию. После этого мошенники заполучали данные банковских карт и другую информацию о жертвах.



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