Москвичей предупредили о гололедице и облачной погоде во вторник

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Синоптики спрогнозировали в Москве и области во вторник, 17 января, облачную погоду с незначительными осадками, гололедицу и до -3 градусов. Об этом информирует Гидрометцентр России.

"Облачно. Небольшие осадки (снег, мокрый снег). Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, по области – от -3 до 2 градусов. Ветер юго-восточный 6–11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Метеорологи также рассказали, что в этот день атмосферное давление достигнет показателя 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет длиться до 11:00 среды, 18 января.

До этого заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что после 21 января в столичный регион вновь вернется похолодание. В дневное время столбики термометров будут опускаться до отметки -4 градуса.

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