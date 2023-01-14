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"Мой район. Навигатор": в Москве началась плановая диспансеризация

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В Москве стартовала плановая диспансеризация. Полное обследование организма в городских поликлиниках москвичи могут делать раз в год. Набор исследований отличается для разного возраста. На портале mos.ru можно прочитать про все необходимые процедуры и в целом про то, как проходят этапы диспансеризации.

Есть несколько способов записаться на обследования. Во-первых: привычный звонок в поликлинику. Также можно воспользоваться онлайн сервисами: системой ЕМИАС, мобильным приложение "Госуслуги Москвы" или порталом mos.ru. Врачи отмечают, что диспансеризация позволяет сохранить и укрепить здоровье. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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