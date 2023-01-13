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Общество

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Производитель противоаллергического препарата сообщил о датах поставки в российские аптеки

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Препарат для аллергиков "Сталораль", который многие люди искали в первых числах января, появится в российских аптеках до конца следующей недели, до 22 января. Такое заявление сделал производитель данного лекарства.

"Сталораль" – это французское лекарство, которое применяют для аллерген-специфической иммунотерапии. Его назначают пациентам за несколько месяцев до начала сезона цветения.

Дело в том, что поставку этого препарата задержали в конце 2022 года. Как сообщил производитель, поставки в Россию не прекращались. Ранее о возможном изменении сроков доставки медикаментов сообщал и Росздравнадзор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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