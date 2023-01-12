Москвичи смогут быстрее получать результаты исследований при онкозаболеваниях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Лаборатории московских стационаров оснастили информационной системой российского производства. Благодаря этому жители столицы смогут быстрее получать результаты исследований при онкозаболеваниях, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, ее слова опубликованы на портале мэра города.

Она отметила, что теперь все этапы проведения гистологических исследований – от приема и регистрации биоматериала до формирования результата – осуществляются в электронном виде.



"Система полностью интегрирована с ЕМИАС. Это позволяет пациентам получать результаты гистологии в электронной медкарте – приезжать за результатами в медучреждение больше не требуется", – уточнила Ракова.

По ее словам, это поможет пациентам и врачам в разы быстрее принимать важные клинические решения.

Ранее стало известно, что в 2023 году в Москве появится сеть клиник женского здоровья. В составе новой сети будут функционировать столичные женские консультации, которые в настоящее время работают в неприспособленных условиях без необходимого оборудования.

Подобная мера позволит улучшить качество медицинского обслуживания женщин.

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