Обновление вакцины от коронавируса займет около 2–3 месяцев – Гинцбург

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Работа по адаптации состава вакцины против коронавируса к субварианту "Омикрон"-штамма "Кракен" займет от двух до трех месяцев, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Время, которое необходимо для обновления <...> антигенного варианта, <...> – от 2 до 3 месяцев <...> должно занять решение этого вопроса, может быть и быстрее", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Гинцбурга, вирус постоянно изменяется и быстро мутирует, вырабатывая новые механизмы обхода иммунной защиты, поэтому антигенный состав вакцины необходимо регулярно обновлять.

"Как показывает опыт, раз в 9–10 месяцев необходимо, соответственно, обновлять антигенный состав вакцины, которая используется для защиты населения", – заявил ученый.

Ранее Гинцбург сообщил, что специалисты Центра имени Гамалеи начали работу над созданием новой вакцины против коронавируса, которая обеспечит защиту от новых штаммов, в том числе от "Кракена". Он уточнил, что несмотря на то, что неизвестно, как быстро будет распространяться "Кракен", вакцину необходимо сделать быстро.

12 января в России был зафиксирован первый случай заражения "Кракеном". Первой в стране пациенткой с этим субвариантом "Омикрона" стала 32-летняя непривитая, но переболевшая COVID-19 жительница Пензы, не выезжавшая в последнее время за границу.



Эпидемиологи приступили к разработке вакцины от "Кракена"

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