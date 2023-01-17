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"Мой район. Навигатор": на ВДНХ пополнилась коллекция ледяных скульптур

"Мой район. Навигатор": на ВДНХ пополнилась коллекция ледяных скульптур

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На ВДНХ пополнилась коллекция ледяных скульптур. Гуляя по территории комплекса в разных местах, можно найти новогодние елки из льда. Для этого маршрут нужно проложить от арки Главного входа к площади Промышленности и заглянуть за здание Музея ВДНХ. У катка можно сделать необычную фотографию с ледяными коньками, а после прокатиться на самой большой ледовой площадке столицы.

Рядом с Центром "Космонавтика и авиация" теперь есть не только настоящая ракета, но и ледяная, и космонавт возле нее. А около Центра национальных конных традиций появилось несколько скакунов.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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