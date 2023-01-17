Путин поручил кабмину стимулировать занятость и рост зарплат

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Владимир Путин поручил стимулировать занятость и рост зарплат, подчеркнув, что в России подобные проблемы сохраняются именно в регионах. Об этом сообщает ТАСС.

"Однако еще сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда. Особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики", – отметил глава государства в ходе онлайн-совещания.

Российский лидер призвал правительство совместно с субъектами РФ исправить данную ситуацию.

Ранее руководитель Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что свыше 40 выплат, соцпособий и льгот с 1 февраля проиндексируют на 11,9%. Например, размер маткапитала на первого ребенка увеличится до 587 тысяч рублей. Это больше прошлогоднего показателя на 62,5 тысячи рублей.

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