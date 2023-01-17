Сергей Собянин открыл флагманский центр НИИ им Склифосовского. Мэр города отметил, что благодаря вводу этого корпуса институт увеличит свои возможности почти в 1,5 раза, а по объему операционных услуг – более чем в два раза

В новом корпусе применили передовые технологии, например, систему "триаж", которая позволяет экстренно распределить пациентов по категориям и незамедлительно оказать необходимую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.