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Собянин открыл флагманский центр НИИ им Склифосовского

Собянин открыл флагманский центр НИИ им Склифосовского

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Сергей Собянин открыл флагманский центр НИИ им Склифосовского. Мэр города отметил, что благодаря вводу этого корпуса институт увеличит свои возможности почти в 1,5 раза, а по объему операционных услуг – более чем в два раза

В новом корпусе применили передовые технологии, например, систему "триаж", которая позволяет экстренно распределить пациентов по категориям и незамедлительно оказать необходимую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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