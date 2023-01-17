Увеличение ВС РФ связано с прокси-войной, которую Запад ведет против России – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходимость увеличения численности российских войск продиктована прокси-войной, которую Запад ведет против России. При этом, по словам представителя Кремля, в рамках этой войны западные страны также прибегают к выходу за рамки правового поля и шагам другого характера.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что по поручению Владимира Путина численность Вооруженных сил России будет увеличена до 1,5 миллиона человек. При этом увеличение военнослужащих будет синхронизировано с поставками вооружения, военной спецтехники и строительством объектов для размещения армии.