Москва назначила оператора для реализации КРТ на улице Обручева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Казенное предприятие "Управление гражданского строительства" займется проектом комплексного развития территории (КРТ) на юго-западе столицы в районе улицы Обручева. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, предприятие организует редевелопмент неэффективно используемого участка в ЮЗАО. Специалисты планируют построить объекты общественно-деловой застройки, где смогут найти работу свыше тысячи человек, отметил Ефимов.

"Объем вложений в проект – 7 миллиардов рублей, благодаря развитию участка в бюджет города ежегодно будет поступать почти 426 миллионов рублей", – приводит слова заммэра пресс-служба городского комплекса экономической политики.

Согласно проекту КРТ, на указанной территории планируют возвести свыше 60 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе школу, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс со скалолазным центром. Кроме того, участок озеленят.

Территория с площадью более 9,3 гектара сейчас используется неэффективно, там беспорядочно расположены гаражи, автомойки и автобаза. Предполагается, что общие инвестиции в развитие участка составят около семи триллионов рублей.

Ранее Ефимов рассказал, что в Бутырском районе хотят реализовать четыре проекта по программе КРТ. По словам заммэра, там планируют построить более миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе общественно-деловые, социальные и коммунальные объекты. Это позволит создать 10,7 тысячи новых рабочих мест, отметил Ефимов.

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