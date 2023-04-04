Четвертый дом по программе реновации передали под заселение в Нагатинском Затоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 550 человек в ближайшее время переедут по программе реновации в дом на улице Речников в столичном районе Нагатинский Затон. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

"Новостройка на улице Речников стала 20-й в округе и четвертой в районе, куда началось заселение по программе реновации", – отметил Левкин.

В новый дом заселятся жильцы трех старых домов, расположенных на той же улице. Отмечается, что новостройка окружена развитой социальной и транспортной инфраструктурой, в частности поблизости расположено девять школ и больше 15 детских садов, несколько медучреждений, магазинов и кафе. В 10 минутах ходьбы находится станция "Кленовый бульвар" БКЛ и "Коломенская" Замоскворецкой линии метро. Также недалеко от дома находится музей-заповедник "Коломенское".

Как добавил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на первом этаже здания сейчас работает центр информирования по переселению. В нем можно получить консультацию и помощь с оформлением необходимых документов. Кроме того, все вопросы связанные с переездом, можно решить через портал mos.ru.

По словам Гамана, в Нагатинском Затоне в рамках реализации программы реновации в новые квартиры уже переехали 1,1 тысячи жителей пяти старых домов. Всего же, как ожидается, новое жилье в этом районе получат свыше 13 тысяч горожан.

Ранее сообщалось, что в районе Южное Медведково под заселение в рамках реновации передали уже пятый дом. В него переедут более 400 жителей двух старых домов на Полярной улице.



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