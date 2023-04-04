Новостройка по программе реновации появится на Изумрудной улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице согласовали проект строительства нового дома в Лосиноостровском районе в рамках программы реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новостройка, рассчитанная на 161 квартиру, появится на Изумрудной улице. Все квартиры будут с отделкой, осветительными приборами и розетками, мойками и плитами, а также сантехникой.

На первом этаже в жилой части запроектирована входная группа с вестибюлем, тамбуром, колясочной и помещениями для уборочного инвентаря. В нежилой же части расположатся магазины и различные организации сферы услуг.

Территорию у дома благоустроят и озеленят. Там сделают проезды и тротуары, смонтируют наружное освещение и оборудуют площадки для игр, спортивных занятий и отдыха.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в районах Черемушки, Ярославском и Обручевском вместо бывшей промзоны появятся новые жилые кварталы. Мэр столицы добавил, что часть квартир получат участники программы реновации.

До этого глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в 2024 году в районе Люблино введут в эксплуатацию новостройку в рамках программы реновации. Новый дом расположится всего в семи минутах ходьбы от станции "Люблино" Люблинско-Дмитровской линии метро.

Собянин рассказал о новых проектах комплексного развития территорий в трех районах Москвы

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