Новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию в Бескудниковском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новостройку на 209 квартир по программе реновации ввели в эксплуатацию в Бескудниковском районе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

"На севере Москвы в Бескудниковском районе для участников программы реновации сдан в эксплуатацию монолитный жилой дом с подземной автостоянкой", – отметили в сообщении.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, четырехсекционный дом разной этажности построен по адресу Бескудниковский бульвар, владение 52. Рядом с новостройкой расположен еще один сданный дом, а также находится стартовая площадка для будущей многоэтажки. Все новостройки возведены для переселения жителей Бескудниковского района по программе реновации.

Он рассказал, что Московскому фонду реновации уже выдали документацию на разрешение ввода дома в эксплуатацию.

В пресс-службе Мосгосстройнадзора добавили, что площадь новостройки составляет более 25 тысяч квадратных метров. В доме оборудуют пять квартир для маломобильных граждан на 2–6-м этажах. Кроме того, отделка всех жилых и служебно-технических помещений полностью соответствует стандартам реновации.

При внешней отделке здания специалисты применили систему вентилируемого фасада с использованием фиброцементных панелей и клинкерной плитки в натуральных природных цветах. Кроме того, на фасады установили корзины для кондиционеров. Входные группы оформили витражным остеклением.

В ведомстве уточнили, что на первых этажах новостройки создали входные группы на уровне земли с просторным холлом. Также отведены места для колясочной, комнаты консьержа, кладовой уборочного инвентаря. Кроме того, обустроены нежилые помещения под центр информирования населения, магазины и предприятия сферы услуг.

В трех секциях дома установили по два лифта разной грузоподъемности, а в четвертой – три лифта. Все кабины лифтов оборудованы панелью управления со световой индикацией кнопок, дублированных шрифтом Брайля, а также оснащены голосовым сопровождением.

Территория вокруг новостройки благоустроена. Обустроены проезды и тротуары, создана детская и спортивная площадки, установлены архитектурные формы, высажены деревья и кустарники, разбиты газоны. Въезд во двор для транспорта осуществляется через шлагбаум. Подземный одноуровневый паркинг рассчитан на 90 автомобилей. Парковка оборудована контрольно-пропускным пунктом с системой видеонаблюдения. При этом на открытой парковке выделено семь мест для маломобильных групп граждан, которые расположены не дальше 100 метров от входов в жилую часть и объекты необходимой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что свыше 550 человек в ближайшее время переедут по программе реновации в дом на улице Речников в столичном районе Нагатинский Затон.

Новостройка окружена развитой социальной и транспортной инфраструктурой, в частности поблизости расположено девять школ и более 15 детских садов, несколько медучреждений, магазинов и кафе. В 10 минутах ходьбы находится станция "Кленовый бульвар" БКЛ и "Коломенская" Замоскворецкой линии метро. Также недалеко от дома находится музей-заповедник "Коломенское".



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