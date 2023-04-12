Почти 850 тыс "квадратов" недвижимости построят в Восточном Бирюлеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Группы компаний "Самолет" и "Киевская площадь" построят в столичном районе Восточное Бирюлево 849 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы компаний.

Проект предусматривает строительство трех общественно-жилых комплексов и одного многоквартирного дома. Их планируют возвести вблизи "Фруктового сада" и Бирюлевского лесопарка, в районе пересечения Загорьевской и Липецкой улиц.

Отмечается, что под каждым из объектов появится подземный паркинг. Что касается жилой части, то девелоперы предусмотрят квартиры разных классов. На жилую застройку придется 647 тысяч квадратных метров недвижимости.

Кроме того, в рамках реализации проекта планируется строительство школы и двух детских садов, а также поликлиники и торгового центра.

Ранее сообщалось, что компания "Sminex-Интеко" получила разрешение на строительство бизнес-центра у станции метро "Савеловская" в Москве. Его площадь составит свыше 19 тысяч квадратных метров. Ввести здание планируется в третьем квартале 2026 года.

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