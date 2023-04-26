Сад-патио построят на крыше жилого дома в Раменках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты построят к 2026 году сад-патио площадью около одного гектара и его продолжение на эксплуатируемой кровле в жилом проекте на Мосфильмовской. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"К 2026 году инвестор планирует построить два корпуса жилого комплекса между улицей Лобачевского и платформой "Матвеевское". Помимо двора, у жильцов будет еще одна лаундж-зона – на крыше 11-этажного здания спроектирована общественная терраса с площадками для отдыха и занятий йогой, навесами от солнца и дождя, локальным озеленением, малыми архитектурными формами и декоративной подсветкой", – поделился Бочкарев.

Вице-мэр добавил, что общая площадь жилого комплекса составит 38,9 тысячи "квадратов". В свою очередь, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что эксплуатируемая кровля станет уникальным местом для всех жителей здания и архитектурным продолжением двора. Оттуда можно будет наблюдать виды на парки, Воробьевы горы и силуэты башен "Москва-Сити".

По словам Кузнецова, комплекс строит компания October Group. Между двумя башнями объекта возведут свободный от машин внутренний двор-патио. Там появится весь нужный жителям функционал: детская площадка, площадка для активностей, зона для отдыха и прогулок. Кроме того, весь двор будет охвачен сигналом Wi-Fi.

Ранее Кузнецов рассказал, что в рамках строительства ТПУ "Владыкино" в Отрадном специалисты возведут монофункциональный комплекс с террасами на крыше. Общая площадь объекта составит 85,5 тысячи "квадратов". Комплекс будет находиться рядом с Главным ботаническим садом имени Цицина, Российской академией наук и парком "Отрада".