Высотка на 400 м появится у входа на мост "Багратион"

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Специалисты возведут небоскреб высотой почти в 400 метров. Она расположится у входа на мост "Багратион" в деловом центре "Москва-Сити", информирует главный архитектор города Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале.

"Это место в мастер-плане "Сити" изначально не предназначалось под высотную застройку, но недавно мы пересматривали его и пришли к выводу, что неэффективно иметь двухэтажный выход с моста "Багратион". Было принято решение организовать здесь высокоплотную функцию и продать инвестору", – написал он.

По его словам, перед специалистами встала задача создать башню выразительной, так как она расположена недалеко от реки. Кроме того, подчеркнул Кузнецов, небоскреб станет эффектным завершением моста.

Точная высота здания составит 398,1 метра, а его площадь оценивается в 197,3 тысячи "квадратов".

Ранее Москомэкспертиза заявила, что специалисты возведут на Ленинградском шоссе многофункциональный жилой комплекс, состоящий из семи корпусов. Проектом предусмотрено 726 квартир. Для жителей будет создана вся необходимая инфраструктура.

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