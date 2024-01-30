Аналитики выяснили критерии жилья для комфортной жизни россиян

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Порядка 48% граждан РФ хотели бы купить свою недвижимость, 22% мечтают приобрети жилье в центре города, а 34% считают, что площадь квартиры должна быть около 80–100 квадратных метров. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос медиахолдинга.

Аналитики выяснили, что для комфортного проживания 31% будет достаточно 50–70 квадратных метров. Площадью от 110 до 140 квадратных метров будут довольны 16% россиян. 10% хотели бы купить квартиру метражом более 150 квадратных метров, а 9% устроит жилье размером в 40 квадратных метров.

37% опрошенных заявили, что мечтали бы жить в домах малой этажности – от пяти до девяти этажей, 27% – в собственном доме или таунхаусе с участком. Еще 24% хотели бы приобрести многоквартирный дом до 16 этажей. 8% считают комфортной жизнь в 30-этажном доме, и только 4% россиян нравятся высотки.

"Если говорить о социальной инфраструктуре, на первое место 24% респондентов поставили поликлиники и медицинские центры, расположенные в шаговой доступности от дома. Почти равное количество – 21 и 19% – выбрали детские сады и школы. Необходимость близкого расположения торговых центров отметили 14%", – говорится в сообщении.

Кроме того, 22% граждан РФ рассказали, что квартира должна находиться в центре города, а 19% – возле парка. 16% мечтали бы получить жилье рядом с рекой, прудом или водоемом, а 14% – за городом. Лишь 13% опрошенных отметили, что квартира должна находиться рядом с местом работы. Остальные 16% до конца не определились, где хотят проживать.

Самым важным критерием транспортной доступности при выборе места проживания стало метро – этот вариант выбрали 38% респондентов. Наземные городские маршруты отметили 18% россиян, разветвленную дорожную сеть – 16%, парковочное пространство – 12%.

Между тем стало известно, что свыше двух третей граждан РФ в прошлом году выбрали мебель в современных стилях – лофт, скандинавский, экоминимализм. Как пишет "Газета.ру" со ссылкой на представителей мебельной компании, доля продаж мебели в стиле лофт составила 33%, скандинавского – 29%, экоминимализма – 13%.

В список 10 наиболее продаваемых товаров не попала мебель в стилях ретро, винтаж и барокко. Веб-аналитик компании Елена Позднякова рассказала, что покупатели отдают предпочтение универсальным моделям, которые легко сочетаются друг с другом.

Похожая ситуация сложилась и в других компаниях. У одной из фабрик 70% продаж пришлось на современный стиль. Эксперты рассказали, что в скором времени лидерами списка останутся скандинавский стиль, лофт и минимализм.

"В это же время аналитики компании прогнозируют рост популярности прованса, ретро и кантри. Это связано с тем, что россияне чаще покупают загородные дома, для которых эти стили более подходят", – следует из статьи.

Ранее эксперт рассказал, что цена на самую дешевую недвижимость в Москве составляет 1,5 миллиона рублей. В январе этого года средняя стоимость столичных квартир в новостройке составляет 17,1 миллиона рублей. На вторичном рынке – 19,2 миллиона рублей.